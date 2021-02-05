В НИЦ им. Гамалеи разрабатывают технологию быстрого создания вакцин от коронавируса

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Национальный исследовательский центр (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи занимается разработкой технологии, которая позволит ускоренно создавать вакцины от коронавируса в случае быстрых изменений в геноме возбудителя инфекции. Об этом заявил директор разработавшего вакцину "Спутник V" центра Александр Гинцбург в интервью телеканалу "Россия-1" , фрагмент которого был показан в эфире телеканала в пятницу.

"В институте разрабатывается технология, которая должна позволить очень быстро и эффективно создавать вакцинные препараты, если данный возбудитель начнет быстро изменяться", - сказал он.

Ранее ведущий специалист центра им. Гамалеи Федор Лисицын заявил, что ни одна из обнаруженных на данный момент мутаций коронавируса не влияет на эффективность существующих вакцин.