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Пандемия COVID-19

В НИЦ им. Гамалеи разрабатывают технологию быстрого создания вакцин от коронавируса

Ранее в центре заявили, что ни одна из обнаруженных на данный момент мутаций коронавируса не влияет на эффективность существующих вакцин

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Национальный исследовательский центр (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи занимается разработкой технологии, которая позволит ускоренно создавать вакцины от коронавируса в случае быстрых изменений в геноме возбудителя инфекции. Об этом заявил директор разработавшего вакцину "Спутник V" центра Александр Гинцбург в интервью телеканалу "Россия-1", фрагмент которого был показан в эфире телеканала в пятницу.

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"В институте разрабатывается технология, которая должна позволить очень быстро и эффективно создавать вакцинные препараты, если данный возбудитель начнет быстро изменяться", - сказал он.

Ранее ведущий специалист центра им. Гамалеи Федор Лисицын заявил, что ни одна из обнаруженных на данный момент мутаций коронавируса не влияет на эффективность существующих вакцин.

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