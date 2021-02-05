Более 70 мини-футбольных площадок появятся в Дагестане до конца 2024 года

МАХАЧКАЛА, 5 февраля./ТАСС/. Свыше 70 мини-футбольных площадок с искусственным покрытием, четыре стадиона вместимостью более 1 500 мест появятся в Дагестане до конца 2024 года в рамках подписанного в пятницу соглашения между Республикой Дагестан, Российским футбольным союзом (РФС), Министерством спорта Российской Федерации и Федерацией футбола региона. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе главы Дагестана.

"Сегодня в Москве состоялась подписание соглашения между Республикой Дагестан, Российским футбольным союзом (РФС), Министерством спорта Российской Федерации и Федерацией футбола региона. В церемонии подписания приняли участие врио главы Дагестана Сергей Меликов, президент РФС Александр Дюков и председатель региональной Федерации футбола Будун Будунов. По итогам принято решение, что до конца 2024 года в Дагестане планируется строительство более 90 новых инфраструктурных объектов, среди которых четыре стадиона вместимостью более 1 500 мест, 15 полноразмерных полей и свыше 70 мини-футбольных площадок с искусственным покрытием", - сказал собеседник агентства.

Как отметили в пресс-службе Меликова, в рамках соглашения в регионе также организуют два масштабных турнира для подрастающего поколения - "Школьная футбольная лига" и "Студенческая футбольная лига". "Для детей, которые захотят заниматься футболом на более серьезном уровне, планируется открыть свыше 50 новых отделений по футболу", - добавили в пресс-службе.

Министр спорта России Олег Матыцин, комментируя соглашение, отметил, что совместная работа будет способствовать увеличению количества занимающихся футболом в Дагестане и выявлению перспективных спортсменов.

По словам Сергея Меликова, потенциал дагестанской молодежи не ограничивается традиционными для региона единоборствами. "Они могут так же ярко себя проявить и в одном из самых зрелищных и популярных видов спорта - футболе. Мы сегодня начали работу, итогом которой может стать то, что о дагестанских футболистах услышат далеко за пределами республики. В нашей стране многое делается для развития спорта и формирования современной спортивной инфраструктуры. Я благодарен федеральному Министерству спорта и РФС за их готовность развивать футбол в нашей республике", - приводит слова руководителя республики его пресс-служба.