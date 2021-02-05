В Эстонии выявили рост концентрации коронавируса в сточных водах

ТАЛЛИН, 5 февраля. /ТАСС/. Концентрация коронавируса в сточных водах Эстонии резко выросла, что свидетельствует об увеличении масштабов распространения вируса в республике. Об этом свидетельствуют обнародованные в пятницу результаты мониторинга сточных вод, который проводится под руководством Тартуского университета.

"Можно сказать, что наши пробы до сих пор не указывали на столь высокое содержание вируса, - сказал агентству BNS профессор Тартуского университета Танель Тенсон. - Из этого можно вывести, что за неделю много новых случаев [заболевания] добавилось практически по всей Эстонии".

Пробы сточных вод берут в Эстонии каждую неделю во всех уездных центрах и городах с населением более 10 тыс. человек. Позднее их анализируют в лабораториях Института технологии Тартуского университета на наличие коронавируса.

Правительство Эстонии ввело с 28 декабря прошлого года по 17 января масштабные ограничения из-за распространения коронавируса в уезде Харьюмаа, в том числе в Таллине, позднее их продлили до 31 января. С 1 февраля кабмин объявил о введении новых ограничений по всей стране.

В частности, заведения общепита и развлекательные учреждения могут оставаться открытыми до 21:00, при этом за одним столом могут находиться до шести человек на расстоянии не менее двух метров от остальных. В одном развлекательном заведении могут находиться до 250 человек, при этом заполнено оно может быть не более чем на половину. В банях, спа и бассейнах посетителям необходимо соблюдать правила социального дистанцирования. Правительство также запретило занятия по интересам, которые чреваты большим риском распространения коронавируса, включая пение, танцы, борьбу, игру на духовых инструментах и так далее.

Режим ЧП действовал в республике в связи с пандемией с 13 марта до 17 мая 2020 года. Общее число инфицированных в стране достигло 46 925, умерли 448 пациентов.