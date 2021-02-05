Конгрессмены попросили Пелоси убрать ограждение у Капитолия

ТАСС, 5 февраля. Группа конгрессменов США направила письмо спикеру Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) с просьбой убрать металлический забор от здания Капитолия. Текст обращения опубликовал в Twitter конгрессмен Тед Бадд (республиканец от штата Северная Каролина).

"42 члена Палаты представителей только что отправили письмо спикеру Нэнси Пелоси с требованием убрать забор у Капитолия и не допустить, чтобы он стал постоянным", - написал Бадд.

В тексте письма конгрессмены выразили обеспокоенность в связи с тем, что ограждение не было снесено, несмотря на то, что мероприятия, требовавшие повышенных мер безопасности, такие как инаугурация нового президента, уже прошли. Кроме того, члены Палаты представителей озабочены сообщениями о том, что ограждение может стать постоянным. По мнению политиков, Конгрессу и его представителям пора "перестать прятаться" от общественности. Они призвали снести ограждение и отправить домой всех военнослужащих Национальной гвардии США.

6 января сторонники республиканца Дональда Трампа, который в то время был американским лидером, ворвались в Конгресс, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября 2020 года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден. Толпа двинулась к Капитолию, после того как Трамп обратился к собравшимся на митинг у Белого дома. 7 января американские власти приняли решение обнести Капитолийский холм в целях безопасности на следующие минимум 30 дней временным ограждением высотой чуть более двух метров.