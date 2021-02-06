CNN: США усилят безопасность объектов ВВС после проникновения неизвестного на базу Эндрюс

НЬЮ-ЙОРК, 6 февраля. /ТАСС/. ВВС США усилят контроль за обеспечением безопасности на своих объектах после проникновения неизвестного на территорию военной базы Эндрюс под Вашингтоном. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По их данным, ожидаемый пересмотр подхода к обеспечению безопасности затронет все военные базы американских ВВС.

В пятницу стало известно, что неизвестный проник на территорию базы Эндрюс за несколько часов до прибытия туда президента США Джо Байдена. Согласно заявлению, которое распространила пресс-служба 316-го авиационного крыла, расквартированного на данной базе, нарушителю удалось попасть внутрь самолета модели Boeing C-40 Clipper. При этом источник CNN уточнил, что данный лайнер не входит в президентский воздушный флот.

Согласно заявлению руководства американских ВВС, которое приводит CNN, мужчина, проникший на территорию базы, передан правоохранительным органам. Ему предъявлена повестка о необходимости явки в суд в связи с незаконным проникновением на территорию военного объекта.

База Эндрюс в штате Мэриленд используется для перелетов президента США, вице-президента и других официальных лиц. На пятницу у Байдена запланирован вылет с этого аэродрома в Уилмингтон (штат Делавэр).