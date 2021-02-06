В России появится ГОСТ по информированию населения о ЧС

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Национальный стандарт по информированию населения о чрезвычайных ситуациях впервые разработан в России и вступит в силу с 1 июня 2021 года.

"Настоящий стандарт устанавливает порядок информирования населения через СМИ и по иным каналам информации о прогнозируемых и возникших ЧС, их параметрах и масштабах, поражающих факторах, принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты", - говорится в тексте документа, с которым ознакомился ТАСС.

Данный ГОСТ определяет правила поведения в зоне ЧС, порядок информирования о получении выплат и восстановлении утраченных документов и т. п. "Для предотвращения возникновения паники среди населения необходимо регулярно доводить оперативную полную и достоверную информацию о ЧС, исключая возникновение эффекта информационного вакуума. Информация не должна носить противоречивый характер", - отмечается в документе.

Действия должностных лиц

ГОСТ регламентирует права и обязанности должностных лиц, ответственных за организацию информирования населения о ЧС и принимаемых мерах по защите населения от угрозы чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. В нем указано, что им "запрещается давать сведения, которые могут вызвать панику среди населения, массовые нарушения общественного порядка, а также информацию, содержащую сведения ограниченного доступа".

Должностные лица обязаны предоставлять в СМИ оперативные сведениями из зоны ЧС с периодичностью не реже четырех раз в сутки, проводить фото- и видеодокументирование обстановки, спасательных и других неотложных работ в зоне ЧС, принимать участие в подготовке и проведении пресс-конференций. При этом они имеют право контролировать достоверность информации и меры по обеспечению безопасности населения и территорий.

"Управление по связям с общественностью и СМИ администрации субъекта РФ обязано организовать доведение до населения через СМИ в период не позднее одного часа после возникновения ЧС и до отмены режима ЧС сведений об обстановке в зоне ЧС, ходе работ по ее ликвидации, а также рекомендаций о порядке, приемах и способах защиты, распространять официальные заявления и сообщения главы субъекта РФ по вопросам защиты населения и территории города от ЧС, организовывать работу журналистов в зоне ЧС", - сказано в документе. Кроме того, ГОСТ содержит шаблоны информационных сообщений для населения при том или ином виде ЧС или ее угрозы.

ГОСТ был разработан специалистами Всероссийским научно-исследовательским институтом по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России. 27 января 2021 года утвержден Росстандартом.