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Пандемия COVID-19

В России провели более 104 млн тестов на COVID-19

Под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение коронавирусной инфекцией остаются 626 795 человек

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Российские медики провели более 104 млн тестов на выявление коронавируса нового типа. Такие данные в субботу приводит Роспотребнадзор.

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"На сегодняшний день проведено свыше 104 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Стопкоронавирус.рф". Отмечается, что за прошедшие сутки было проведено 404 тыс. исследований.

По данным ведомства, под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение коронавирусной инфекцией остаются 626 795 человек.

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