Мишустин поздравил актера Владимира Заманского с 95-летием

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил актера театра и кино Владимира Заманского с 95-летием, назвав его одним из самых ярких драматических актеров. Телеграмма опубликована в субботу на сайте кабмина.

"Вы - человек большого таланта и удивительной судьбы, один из самых ярких драматических актеров. На театральной сцене и в кинематографе вы сыграли множество ролей, - отметил глава правительства. - Каждый раз вы проживаете разные судьбы, рассказываете пронзительные жизненные истории. Зрители искренне любят вас. Ведь фильмы с вашим участием дарят им встречу с настоящим искусством".

Владимир Заманский - российский актер, народный артист РСФСР (1988). Актер Московского театра "Современник" (1958-1966), Театра-студии киноактера (1972-1980), Театра им. М. Н. Ермоловой (1992-1998). Снимался в фильмах "Проверка на дорогах" (Государственная премия СССР; 1988), "Два капитана", "Не стреляйте в белых лебедей", "Завтра была война", сериале "Вечный зов" и др.