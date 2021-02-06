{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Разработчик экспериментально проверит действие "Спутника V" против новых штаммов вируса

Ранее Александр Гинцбург сообщил, что ученые центра Гамалеи разрабатывают технологию, которая позволит ускоренно создавать вакцины в случае быстрых изменений в геноме возбудителя COVID-19

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. /ТАСС/. Специалисты Центра им. Гамалеи экспериментально проверят эффективность вакцины "Спутник V" против различных новых штаммов коронавируса. Об этом заявил директор центра Александр Гинцбург в эфире программы "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на телеканале "Россия-1".

На эту тему
Эффективность и безопасность "Спутника V". Что известно о российских вакцинах

"Стоит задача в ближайшее время экспериментально проверить сыворотку, полученную от вакцинированных людей "Спутником V", в отношении вируса нейтрализации по отношению к этим штаммам", - рассказал ученый.

Ранее Гинцбург сообщил, что ученые центра занимаются разработкой технологии, которая позволит ускоренно создавать вакцины от коронавируса в случае быстрых изменений в геноме возбудителя инфекции.

Региональные штаммы

Власти ЮАР 21 декабря прошлого года объявили, что осенью на юге страны была обнаружена новая форма коронавируса. Вирус, получивший маркировку 501Y.V2 или B1.351, вызвал в республике вторую волну эпидемии, пик которой пришелся на середину января. Предварительные исследования показывают, что эта разновидность коронавируса распространяется с очень большой скоростью.

По данным ряда проведенных исследований, имеющиеся вакцины могут быть менее эффективными в отношении южноафриканского штамма вируса. Такой же особенностью, предположительно, может обладать выявленный в конце декабря бразильский штамм.

Британский штамм коронавируса В.1.1.7 был выявлен в сентябре прошлого года, однако привлек внимание экспертов лишь в декабре, когда начал становиться доминирующим в стране. Согласно предварительным оценкам экспертов, он может быть до 70% более заразным, чем ранее встречавшиеся в стране варианты вируса, а его летальность может быть выше на 30%.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Разработчик заявил, что противопоказаний для вакцинации "Спутником V" для аллергиков нет
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что человек в момент прививки не должен находиться в стадии обострения заболевания
Читать полностью