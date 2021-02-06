В РФПИ заявили, что только в России все желающие смогут привиться от COVID-19 до июня

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Россия является единственной страной, где все желающие смогут вакцинироваться от коронавируса до июня. В США и Европе это может произойти только осенью, сказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире программы "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на телеканале " Россия-1 ".

"Безусловно, фокус на вакцинации россиян, и Россия - фактически единственная страна в мире, которая до июня может вакцинировать всех граждан, которые захотят", - сказал Дмитриев.

По его мнению, в США и Европе вакцинация всех желающих завершится в сентябре - октябре. "Поэтому это - великая привилегия для россиян. И, безусловно, основной фокус [производства и поставок вакцины "Спутник V"] на России. На иностранные рынки поставляются очень небольшие количества пока. И в том числе мы активно запускаем [новые площадки] и поставляем [вакцину] с зарубежных площадок РФПИ", - отметил он.

Ранее медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования "Спутник V", согласно которым эффективность вакцины составляет 91,6%, среди добровольцев старше 60 лет - 91,8%. Антитела к коронавирусу после вакцинации "Спутником V" были обнаружены у 98% добровольцев. Клеточный иммунитет был выявлен у всех участников испытаний.