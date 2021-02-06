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Пандемия COVID-19

Въезжающих в Данию обязали предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус

По прогнозам правительства Дании, в марте на новые штаммы коронавируса придется 80% всех новых случаев заражения в королевстве

СТОКГОЛЬМ, 6 февраля. /ТАСС/. Власти Дании вводят требование отрицательного теста на коронавирус и карантина продолжительностью 10 дней для въезжающих в страну. Новые правила будут действовать с 7 февраля и как минимум до конца месяца, сообщается в опубликованном в субботу пресс-релизе министерства транспорта.

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Причина принятия таких мер заключается в том, что страна хочет ограничить распространение новых мутаций коронавируса. По прогнозам, в марте на эти штаммы придется 80% всех новых случаев заражения в королевстве. "Поэтому важно, чтобы мы сделали все возможное, чтобы удержать инфекцию и в частности новые мутации за пределами Дании", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Магнуса Хеунике.

По новым правилам исключение будет сделано для проживающих недалеко от границы и ездящих на работу в Данию и обратно. Для остальных нарушивших предписание путешественников предусмотрен штраф в 3,5 тыс. датских крон (более $567).

В пресс-релизе правительство также критикует датчан, которые уехали отдыхать за границу зимой. "Мы вынуждены констатировать, что, к сожалению, есть примеры людей, которые решили уехать в отпуск за границу, не задумываясь о том, что остальная часть общества изо всех сил пытается снизить уровень заражения", - отметил министр транспорта Бенни Энгельбрехт.

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