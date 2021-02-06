Суд обязал Театр на Таганке вернуть актрису Сотириади на работу

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Мосгорсуд принял решение восстановить на работе актрису и режиссера Театра на Таганке Ренату Сотириади, уволенную после конфликта с руководством этого учреждения в 2014 году. Об этом говорится в решении суда, с копией которого ознакомился ТАСС.

"Судебная коллегия по гражданским делам Мосгорсуда определила признать незаконным увольнение Сотириади Р. В. по пункту 2 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ. Восстановить Сотириади Р. В. на работе в ГБУК "Театр на Таганке" в должности заместителя директора по малой сцене. Решение в части восстановления на работе подлежит немедленному исполнению", - сказано в документе. Из него также следует, что суд обязал театр выплатить Сотириади компенсацию морального вреда в размере 10 тыс. рублей, а также среднюю зарплату за время ее вынужденного отсутствия на работе в размере 1,5 млн рублей.

Как говорится в решении суда, театр принял решение уволить Сотириади в связи с сокращением численности работников организации. Однако суд установил, что работодатель не учел то обстоятельство, что режиссер в тот момент была беременна, а также не предложил ей альтернативную должность в театре, хотя обязан был это сделать по закону.

Конфликт Сотириади с Театром на Таганке начался в 2014 году, в то время она занимала должность заместителя директора. Она дала интервью газете "Культура", в котором раскритиковала изменения, произошедшие в театре после ухода художественного руководителя и директора Юрия Любимова. Через некоторое время Сотириади уволили, она перешла на работу во МХАТ имени М. Горького, но подала иск с требованием восстановить ее на работе в Театре на Таганке.

Первый ее иск в 2017 году суд отклонил. Сотириади подала апелляцию, и вторая инстанция обязала суд вновь рассмотреть это дело. Однако Таганский районный суд вновь отклонил иск. После этого актриса вновь подала жалобу в Мосгорсуд.