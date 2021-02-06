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Две станции метро на Невском проспекте Петербурга закроют днем 6 февраля на вход и выход

Поезда проследуют станции "Невский проспект" и "Гостиный двор" без остановок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Станции метро "Невский проспект" и "Гостиный двор" в Санкт-Петербурге закроют для входа и выхода пассажиров днем в субботу по требованию Главного управления МВД по городу и области. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

"По требованию ГУ МВД в 13:00 станции "Невский проспект" и "Гостиный Двор" закроются для входа и выхода пассажиров", - говорится в сообщении комитета.

Отмечается, что также будет закрыта пересадка, а поезда проследуют эти станции без остановок.

В пресс-службе петербургского метрополитена сообщили, что первый и второй вестибюли станции "Невский проспект" будут закрыты "в целях обеспечения безопасности пассажирских перевозок". 

Как добавили в пресс-службе комитета по транспорту, также приоставновлено движение общественного транспорта по Невскому проспекту и прилегающим улицам по требованию Главного управления МВД по городу и области. "По требованию ГУ МВД с 12:30 мск приостановлено движение общественного транспорта по Невскому проспекту (от площади Восстания до Дворцовой площади) и прилегающим улицам", - говорится в сообщении комитета.

Отмечается, что автобусы, троллейбусы и трамвай, чьи обычные маршруты пролегают по Невскому проспекту, направлены по укороченным трассам.

В новость внесены изменения (13:10 мск) - добавлены подробности.

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