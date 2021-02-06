В Карабахе восстановили более 1 400 объектов инфраструктуры и жилья при помощи МЧС России

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Более 1 400 объектов инфраструктуры и жилья восстановлено в Нагорном Карабахе благодаря помощи специалистов МЧС России. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе министерства.

"Специалисты МЧС России участвуют в контроле процесса восстановления инфраструктуры и жилья, пострадавших в результате боевых действий. Благодаря гуманитарной помощи из РФ восстановлено около 1 400 объектов", - сказали в пресс-службе, отметив, что это многоквартирные и частные жилые дома, административные здания, объекты инфраструктуры и социально значимые объекты.

В МЧС также добавили, что организованы восстановительные работы еще на 644 площадках. "Так, 4 февраля для восстановления объектов спасатели перевезли в населенный пункт Мартуни Мартунинского района свыше 10 тонн металлопрофиля и стального оцинкованного листа. Всего специалисты ведомства развезли по районам Нагорного Карабаха более 130 тонн груза", - добавили в ведомстве.

Вместе с тем, сотрудники группировки продолжают проводить профилактические мероприятия с учебными заведениями. Психологи, медики и пиротехники ведомства рассказывают детям о мерах безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов, обучают оказывать первую помощь при травмах и кровотечениях, а также ведут практические занятия по преодолению стрессовых ситуаций. Всего такие уроки посетили около 4 400 учеников. Также параллельно проводятся занятия с преподавательским составом учебных заведений по формированию навыков психологической поддержки школьников. Всего проведено 11 занятий, участие в которых приняли свыше 330 учителей.

В Нагорном Карабахе 27 сентября 2020 года обострилась ситуация, там начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР.

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября 2020 года подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, ряд районов переходит под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора размещаются российские миротворцы.