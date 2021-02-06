РПЦ заявила, что не намерена пока отказываться от противоэпидемических мер

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Русская православная церковь не намерена отказываться от соблюдения утвержденных ранее Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и Священным синодом мер против коронавируса до тех пор, пока пандемия не завершится. Об этом заявил председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в субботу в передаче " Церковь и мир " на канале "Россия-24".

"Нам не надо спешить с ослаблением тех мер, которые уже были приняты. <...> Я думаю, что мы будем соблюдать те меры, которые с самого начала были предписаны нашим патриархом и Священным синодом, и будем ждать того момента, когда пандемия окончательно нас покинет", - сказал он.

Правила совершения богослужения во время пандемии были утверждены патриархом и Священным синодом РПЦ в марте 2020 года. Они предписывают отказ от целования креста по окончании литургии, также усиливаются санитарные нормы при совершении таинств крещения, причастия и соборования.

Искоренение матерной лексики в интернете

Митрополит Волоколамский Иларион также призвал блокировать сайты и социальные сети, где используется матерная лексика.

"Любые меры, направленные на искоренение матерной лексики из нашей жизни, стоит приветствовать. В том числе, конечно, и, прежде всего, направленные на искоренение такой лексики в публичном пространстве, а интернет - это публичное пространство. Я думаю, что те интернет-сайты, те социальные сети, которые используют матерную лексику, в конечном итоге должны блокироваться. И я даже думаю, что они должны блокироваться автоматически", - сказал он.

Он отметил, что, по его мнению, возможно ввести в русскоязычном интернете такую систему, которая принципиально не позволяла бы матерным словам звучать и появляться в печатном виде.

Закон, согласно которому социальные сети должны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент, вступил в силу в России с 1 февраля. К такому контенту относят, в числе прочего, информацию, которая в неприличной форме оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам госвласти.