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Пандемия COVID-19
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РПЦ заявила, что не намерена пока отказываться от противоэпидемических мер

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата заявил, что церковь будет соблюдать утвержденные меры до тех пор, пока пандемия не завершится

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Русская православная церковь не намерена отказываться от соблюдения утвержденных ранее Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и Священным синодом мер против коронавируса до тех пор, пока пандемия не завершится. Об этом заявил председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в субботу в передаче "Церковь и мир" на канале "Россия-24".

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"Нам не надо спешить с ослаблением тех мер, которые уже были приняты. <...> Я думаю, что мы будем соблюдать те меры, которые с самого начала были предписаны нашим патриархом и Священным синодом, и будем ждать того момента, когда пандемия окончательно нас покинет", - сказал он.

Правила совершения богослужения во время пандемии были утверждены патриархом и Священным синодом РПЦ в марте 2020 года. Они предписывают отказ от целования креста по окончании литургии, также усиливаются санитарные нормы при совершении таинств крещения, причастия и соборования.

Искоренение матерной лексики в интернете

Митрополит Волоколамский Иларион также призвал блокировать сайты и социальные сети, где используется матерная лексика.

"Любые меры, направленные на искоренение матерной лексики из нашей жизни, стоит приветствовать. В том числе, конечно, и, прежде всего, направленные на искоренение такой лексики в публичном пространстве, а интернет - это публичное пространство. Я думаю, что те интернет-сайты, те социальные сети, которые используют матерную лексику, в конечном итоге должны блокироваться. И я даже думаю, что они должны блокироваться автоматически", - сказал он.

Он отметил, что, по его мнению, возможно ввести в русскоязычном интернете такую систему, которая принципиально не позволяла бы матерным словам звучать и появляться в печатном виде.

Закон, согласно которому социальные сети должны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент, вступил в силу в России с 1 февраля. К такому контенту относят, в числе прочего, информацию, которая в неприличной форме оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам госвласти.

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