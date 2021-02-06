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Путин наградил Эрнста орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

Генеральному директору акционерного общества "Первый канал" 6 февраля исполняется 60 лет
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил генерального директора Первого канала Константина Эрнста орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Соответствующий указ опубликован в субботу на сайте Кремля.

"За большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Эрнста Константина Львовича - генерального директора акционерного общества "Первый канал", - говорится в документе.

Константин Эрнст ранее был награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней (2014, 2011, 2006), что делает его полным кавалером данного ордена.

В субботу Эрнст отмечает 60-летний юбилей. Он родился 6 февраля 1961 года в Москве. Российский журналист и продюсер. Генеральный продюсер (1995-1999) и генеральный директор (c 1999 года и по настоящее время) телекомпании "Первый канал". Лауреат Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства 2002 года, обладатель нескольких национальных телепремий ТЭФИ, Академик национальной академии кинематографических искусств и наук, постоянный член жюри Высшей лиги КВН. Награжден орденами Дружбы (2008).

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЭрнст, Константин Львович
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