В РПЦ считают, что требовать оплаты религиозных услуг в храмах недопустимо

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Требование священниками Русской православной церкви (РПЦ) денег за проведение обрядов и таинств с прихожан недопустимо и является прямым нарушением патриарших распоряжений. Об этом заявил председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в субботу в программе "Церковь и мир" на канале "Россия-24".

"Церковь не торгует благодатью, Церковь не оказывает религиозные услуги за деньги. <...> Церковь, существуя на пожертвования, не должна устанавливать какую-то фиксированную сумму за ту или иную религиозную услугу. В некоторых приходах существуют рекомендуемые суммы [пожертвований], <...> но никаких фиксированных цен не должно быть. Если в храме висит прейскурант, если в храме висит ценник, то это является нарушением того, о чем многократно говорили святейший патриарх Кирилл и священноначалие нашей церкви", - сказал он, отвечая на вопрос телезрительницы.

Он добавил, что в случае требования денег за совершение треб прихожане могут пожаловаться на священника епархиальному архиерею, а если жалоба останется без внимания - Патриарху Московскому и всея Руси.

"Если вы придете в храм и скажете, что хотите креститься, но у вас нет денег, то вас покрестят", - заверил он, напомнив, что практика приема пожертвований в храмах сама по себе связана с тем, что Церковь существует именно на них.