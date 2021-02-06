Pfizer подала документы для регистрации вакцины от коронавируса в Бразилии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 февраля. /ТАСС/. Фармацевтическая компания Pfizer в субботу направила в бразильское Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) документы для регистрации своей вакцины от коронавируса. Об этом сообщается на сайте регулятора.

"Компания назвала препарат Comirnaty", - уточняет ведомство. Это уже вторая заявка на постоянную регистрацию вакцины от коронавируса, напоминает пресс-служба: в конце января аналогичное обращение направила британско-шведская AstraZeneca.

Тогда регулятор сообщал, что срок рассмотрения заявки в соответствии с законодательством не должен превышать 120 дней. Однако в связи с тем, что Anvisa ранее уже получило часть документов, агентство будет рассматривать такие заявки в приоритетном порядке.

Прививочная кампания против коронавируса началась в Бразилии 18 января. На данный момент для иммунизации населения от коронавируса используются препараты китайской компании Sinovac Biotech и британско-шведской AstraZeneca. Свыше 3 млн бразильцев (около 1,5% населения) уже были привиты от коронавируса.