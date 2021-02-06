Путин посмертно наградил экипаж разбившегося в 2017 году самолета в Хабаровском крае

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества пилотов, погибших в авиакатастрофе 15 ноября 2017 года под Нельканом (Хабаровский край). Указ главы государства опубликован в субботу на сайте Кремля.

"За мужество, отвагу и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить орденом Мужества Зуева Александра Александровича - второго пилота воздушного судна краевого государственного унитарного предприятия "Хабаровские авиалинии" (посмертно), Шумакова Игоря Леонидовича - пилота-инструктора воздушного судна краевого государственного унитарного предприятия "Хабаровские авиалинии" (посмертно)", - говорится в документе.

15 ноября 2017 года самолет L-410, следовавший по маршруту Хабаровск - Нелькан и принадлежащий ФГУП "Хабаровские авиалинии", потерпел крушение при заходе на посадку. Жертвами авиакатастрофы стали шесть человек - пассажиры и члены экипажа, выжил трехлетний ребенок.