Проект по сохранению каспийской нерпы запустили в историческом парке Дагестана

МАХАЧКАЛА, 6 февраля. /ТАСС/. Дагестанский парк "Россия - моя история" запустил в субботу проект "История Каспийской нерпы", призванный привлечь внимание к проблемам сохранения этого животного, сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

"Сегодня проекту официально дан старт, прошло первое мероприятие. В его рамках дети - учащиеся Дагестанской художественной школы - нарисовали и предложили свои варианты изображений символа проекта - каспийской нерпы", - сказала представитель исторического парка.

По информации пресс-службы, официальная часть мероприятия включала презентацию проекта и доклады, в ходе которых участники обсудили текущее состояние экосистемы Каспийского моря. Прошла тематическая викторина.

Со ссылкой на директора исторического парка Тимура Велиханова в пресс-службе отметили, что основная идея проекта - привлечь внимание общественности к проблемам экологии городской среды, прибрежной зоны и экосистемы Каспийского моря. Планируется провести ряд круглых столов и тематических экскурсий. "Сегодня мы дали старт важному проекту. Он направлен на то, чтобы подрастающее поколение внимательнее относилось к проблемам экосистемы Каспия и чтобы мы все не вошли в историю как поколение, которое допустило эту катастрофу", - привели в парке слова Велиханова.

Каспийский тюлень, или каспийская нерпа - единственное млекопитающее Каспийского моря. В 2008 году Международным союзом охраны природы ему был присвоен статус находящегося под угрозой исчезновения (Endangered). В 2015 году в Дагестане принята программа по сохранению данного вида. В 2020 году каспийский тюлень был занесен в Красную книгу России.

При этом с начала декабря 2020 года на побережье Каспийского моря в Дагестане было обнаружено более 300 мертвых каспийских тюленей. Ученые Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН с коллегами из других научных организаций пришли к выводу, что одной из возможных причин гибели каспийских тюленей, обнаруженных на побережье Каспийского моря в Дагестане в конце прошлого года, мог стать выброс природного газа. Как ранее сообщали в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, выбросы мертвых тюленей на Дагестанском побережье Каспийского моря в последние годы наблюдаются с периодичностью раз в несколько лет, такие случаи отмечались в 2012 и 2016 годах.