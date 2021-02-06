Подавший сигнал тревоги самолет Москва - Амстердам штатно сел в Шереметьево

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Пассажирский самолет "Аэрофлота", выполнявший рейс Москва - Амстердам, штатно сел в Шереметьево из-за частичного отказа системы радиосвязи. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных службах.

"Самолет совершил штатную посадку в аэропорту вылета. Причина отказа [системы радиосвязи] будет установлена", - сказал собеседник агентства.

В "Аэрофлоте" подтвердили информацию о штатной посадке самолета. "Airbus 320, следовавший рейсом в Амстердам, после выработки топлива в 17:30 совершил посадку в Шереметьево. Посадка прошла в штатном режиме. Причиной решения командира воздушного судна о возвращении в аэропорт вылета стали неполадки в системе радиосвязи", - сообщил журналистам официальный представитель "Аэрофлота" Михаил Демин.

Ранее сообщалось, что пассажирский Airbus A320 Москва - Амстердам подал сигнал тревоги спустя примерно 20 минут после вылета на высоте около 8 тыс. м над Тверской областью.

Как уточнил официальный представитель "Аэрофлота" Михаил Демин, командир самолета передал сообщение о частичном отказе системы радиосвязи и принял решение о возвращении в аэропорт вылета. Демин добавил, что угрозы жизни и здоровью пассажиров и экипажа нет. Борт вырабатывал топливо.