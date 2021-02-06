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Пандемия COVID-19

В России все желающие смогут привиться до лета. Главное о коронавирусе за 6 февраля

© Сергей Бобылев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 3 951 233 случая заражения, из них новых — 16 627. За сутки умерли 497 человек, за весь период — 76 229.
  • Bloomberg назвал "Спутник V" одним из крупнейших научных прорывов со времен СССР.
  • Россия является единственной страной, где все желающие смогут вакцинироваться от коронавируса до июня. В США и Европе это может произойти только осенью, сказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
  • Глава Минфина России Антон Силуанов заявил об успешном преодолении экономикой России последствий "коронакризиса".
  • Разработчик экспериментально проверит действие "Спутника V" против новых штаммов вируса.
  • Новые 1 248 случаев заражения коронавирусом выявлены за сутки в Санкт-Петербурге, это минимальный показатель с 6 ноября. 
  • РПЦ не намерена отказываться от мер против коронавируса до тех пор, пока пандемия не завершится.

Москва

  • Всего зафиксировано 941 696 случаев заражения, из них новых — 2 214 (данные Оперштаба Москвы).
  • Число умерших из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 60, что стало минимумом с 1 ноября.

Мир

  • Всего зафиксировано более 105,4  млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" зарегистрирована в Мьянме.
  • Министерство здравоохранения Чехии изучает юридические возможности использовать в республике вакцину "Спутник V" без ее предварительной регистрации в Евросоюзе.
  • Все совершеннолетние жители Великобритании (около 54 млн человек) к концу июня смогут получить первую дозу вакцины.
  •  Член международной группы специалистов под руководством ВОЗ заявил, что китайские власти предоставили экспертам полный доступ ко всем запрошенным объектам и возможность пообщаться со всеми людьми, встречи с которыми были необходимы для изучения происхождения коронавируса.
  • Прибывающих в страны ЕАЭС на поезде обязали иметь отрицательный тест на COVID-19.
  • Въезжающих в Данию обязали предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус.
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Пандемия COVID-19
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