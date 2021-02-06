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Эксперт: "Спутник V" преодолел политическое противодействие его распространению в мире

Заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов отметил, что "Спутник V" показал свою эффективность и не уступает другим ведущим вакцинам

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Российская вакцина "Спутник V" сумела преодолеть политическое противодействие ее распространению в мире. Такое мнение в субботу в беседе с корреспондентом ТАСС выразил заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов.

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"Спутник V" показал свою эффективность, он не уступает другим ведущим вакцинам. Есть понимание того, что все вакцины не прошли все стадии, но наконец-то "Спутник V" признали и как достойный конкурент всем другим уже закупаемым вакцинам, - сказал он. - Понятно, что у российских производителей здесь позиции были изначально слабее по разным причинам. Но на сегодня теперь вопрос лоббизма, в том числе политического лоббизма".

Белов напомнил, в частности, о договоренностях с Венгрией и положительных отзывах в Германии. Он добавил, что теперь нужно дождаться разрешения Европейского медицинского агентства на заключение соответствующей сделки. Эксперт подчеркнул, что у всех государств есть дефицит.

Ранее медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования "Спутник V", согласно которым препарат оказался одним из самых безопасных и эффективных в мире. Так, эффективность вакцины составляет 91,6%, среди добровольцев старше 60 лет - 91,8%. Антитела к коронавирусу после вакцинации "Спутником V" были обнаружены у 98% добровольцев. Клеточный иммунитет был выявлен у всех участников испытаний.

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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