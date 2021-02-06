Эксперт: "Спутник V" преодолел политическое противодействие его распространению в мире

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Российская вакцина "Спутник V" сумела преодолеть политическое противодействие ее распространению в мире. Такое мнение в субботу в беседе с корреспондентом ТАСС выразил заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов.

"Спутник V" показал свою эффективность, он не уступает другим ведущим вакцинам. Есть понимание того, что все вакцины не прошли все стадии, но наконец-то "Спутник V" признали и как достойный конкурент всем другим уже закупаемым вакцинам, - сказал он. - Понятно, что у российских производителей здесь позиции были изначально слабее по разным причинам. Но на сегодня теперь вопрос лоббизма, в том числе политического лоббизма".

Белов напомнил, в частности, о договоренностях с Венгрией и положительных отзывах в Германии. Он добавил, что теперь нужно дождаться разрешения Европейского медицинского агентства на заключение соответствующей сделки. Эксперт подчеркнул, что у всех государств есть дефицит.

Ранее медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования "Спутник V", согласно которым препарат оказался одним из самых безопасных и эффективных в мире. Так, эффективность вакцины составляет 91,6%, среди добровольцев старше 60 лет - 91,8%. Антитела к коронавирусу после вакцинации "Спутником V" были обнаружены у 98% добровольцев. Клеточный иммунитет был выявлен у всех участников испытаний.