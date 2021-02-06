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В Пскове откроют штаб-квартиру РГО и создадут музей Арктики и Антарктики

Ее разместят в башне одного из блоков кампуса ПсковГУ

ТАСС, 6 февраля. Музей Арктики и Антарктики создадут в Пскове и откроют штаб-квартиру Русского географического общества (РГО) с целью развития сфер науки и образования. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в субботу в своем видеообращении к жителям региона по итогам первого заседания попечительского совета псковского регионального отделения РГО.

"Нам удалось заручиться поддержкой руководства РГО, и в Пскове появится первая региональная штаб-квартира общества вне Москвы и Санкт-Петербурга. Располагаться она будет в башне одного из блоков кампуса ПсковГУ. Вместе с обществом мы запланировали ряд проектов, но ключевым, символическим мероприятием станет создание музея Арктики и Антарктики в городе Пскове", - сказал Ведерников.

Он подчеркнул, что этот большой проект даст импульс для развития сфер образования и науки, станет дополнительной точкой притяжения туристов и "сформирует вокруг себя совершенно новое поле смыслов, верю, что он вдохновит многих молодых исследователей на новые подвиги в сфере покорения полярных широт".

Глава региона отметил, что 175 лет назад среди первых учредителей РГО был уроженец Пскова - мореплаватель и полярный исследователь адмирал Фердинанд Врангель.

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РоссияВедерников, Михаил ЮрьевичПсковская область
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