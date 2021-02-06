Столицей акции "Тотальный диктант" в 2021 году стал Якутск

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Якутск назван столицей "Тотального диктанта" в 2021 году, об этом в субботу сообщил писатель Дмитрий Глуховский.

"Якутск", - объявил он в ходе онлайн-трансляции финала конкурса по выбору столицы проекта. Право называться столицей городу перешло от Санкт-Петербурга, который победил в прошлом году. Якутск получил большинство голосов жюри, обойдя Рязань, Ярославль, Салехард, Саранск и Томск.

Писатель Дмитрий Глуховский - автор текста для акции в 2021 году - приедет в город-победитель 10 апреля, чтобы прочитать диктант на главной площадке проекта. В Якутске также организуют дополнительную студию онлайн-марафона "Тотального диктанта", из которой будет вестись трансляция на весь мир. Как ранее заявлял Глуховский, его текст будет посвящен теме наследия и самореализации женщин.

Представители Якутска в свою очередь заявили, что ждут писателя в гости.

Голосование и жюри

Алгоритм выбора столицы диктанта состоит из двух этапов: с конца октября прошлого года проходил прием заявок, а с 10 по 24 ноября года на сайте проекта было запущено голосование за столицу акции.

Организаторы впервые в истории конкурса приняли решение включить в финал шесть городов: был приглашен Томск, который занял в голосовании шестое место с отрывом от пятого всего в четыре голоса. В общей сложности за претендентов было отдано свыше 34 тыс. голосов.

Столицу "Тотального диктанта" в финале определяло жюри, которое оценивало презентации представителей городов-претендентов. Как указано на сайте проекта, в его состав вошли писатель Дмитрий Глуховский, руководитель центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив Татьяна Журавлева, главный редактор портала "Грамота.ру", член орфографической комиссии РАН Владимир Пахомов, руководитель пресс-центра ТАСС Николай Яковлев, член орфографической комиссии РАН, член совета по культуре речи при губернаторе Санкт-Петербурга Светлана Друговейко-Должанская, замминистра культуры Новосибирской области Евгений Сазонов, музыкант Диана Арбенина, владелец финансово-инвестиционной группы компаний "Регион" и управляющий партнер концерна "Россиум" Сергей Судариков.

Об акции

"Тотальный диктант" - общественный проект, который реализуется силами активистов и волонтеров. Впервые он прошел в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского госуниверситета. Цель акции - показать, что грамотность важна для каждого, убедить, что изучать русский язык нелегко, но увлекательно и полезно, объединить всех, кто хочет писать и говорить по-русски.

В прошлом году из-за пандемии акция была перенесена с апреля на октябрь, участие в написании диктанта приняли более 270 тыс. человек.