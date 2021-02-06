Более 460 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки

ЖЕНЕВА, 6 февраля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 104,95 млн, увеличившись за сутки более чем на 460 тыс. Согласно опубликованным в субботу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 15,4 тыс., превысив 2,29 млн.

Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

На эту тему

По состоянию на 18:14 мск 6 февраля в ВОЗ поступили сведения о 104 956 439 инфицированных и 2 290 488 умерших. Число заразившихся увеличилось на 460 906, умерших - на 15 407.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более половины случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходится на Северную и Южную Америку (241 002), на втором месте - регион Европы (146 569), на третьем - Юго-Восточная Азия (25 566).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 26 418 016. Далее следуют Индия (10 814 304), Бразилия (9 396 293), Россия (3 951 233), Великобритания (3 911 577), Франция (3 241 919), Испания (2 913 425), Италия (2 611 659), Турция (2 516 889), Германия (2 275 394), Колумбия (2 135 412) и Аргентина (1 961 635).