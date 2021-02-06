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В посольстве России сообщили о восстановлении работы Вечного огня в Любляне

В российском дипломатическом представительстве выразили благодарность мэрии Любляны за содействие в восстановлении работы мемориала

ЛЮБЛЯНА, 6 февраля. /ТАСС/. Работа оскверненного неизвестными 21 января Вечного огоня у памятника сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн, была восстановлена. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу на странице посольстве России в Словении в Facebook.

"Вечный огонь у памятника Сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн, снова горит! Выражаем благодарность мэрии Любляны за содействие в восстановлении работы мемориала", - отмечают в российском дипломатическом представительстве.

Памятник сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн был открыт на люблянском мемориальном кладбище Жале во время рабочего визита президента РФ Владимира Путина в 2016 году, 1 сентября 2019 года возле скульптурной композиции был зажжен Вечный огонь от частицы, перенесенной с Могилы Неизвестного Солдата в Москве.

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