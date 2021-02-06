Греция продлила до 22 февраля разрешение на въезд до 500 россиян в неделю

АФИНЫ, 6 февраля. /ТАСС/. Власти Греции продлили до 22 февраля разрешение на въезд в страну до 500 россиян в неделю при наличии у въезжающих отрицательного теста на коронавирус, ваучера с подтверждением брони номера в гостинице и необходимости прохождения семидневного карантина. Об этом говорится в очередном совместном межминистерском решении, опубликованном в субботу вечером в правительственном вестнике.

Согласно постановлению, решение о въезде россиян, которое действовало по 8 февраля, "продлевается с 8 февраля 2021 года до 06:00 (07:00 мск) 22 февраля 2021 года".

Первоначальное решение властей по поводу разрешения въезда в Грецию до 500 россиян в неделю действовало с 7 по 21 сентября, впоследствии неоднократно продлевалось. Судя по тексту очередного межминистерского решения, в него не внесено каких-либо изменений в связи с объявленным 28 января российским оперативным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 8 февраля 2021 года с Грецией и Сингапуром. Штаб объявил, что рейсы будут выполняться из Москвы в Афины два раза в неделю, в Сингапур - три раза в неделю.

Решение греческих властей продлено на тех же условиях, что и предыдущее. Оно разрешает въезд на территорию Греции "максимально 500 граждан России в неделю" исключительно воздушным путем и только в аэропорты Афин, Салоник и Ираклиона. При этом жители РФ должны соблюдать ряд условий. В первую очередь, у них должен быть отрицательный результат лабораторного теста на коронавирус методом ПЦР, полученный за 72 часа до их прибытия в Грецию. Прилетающие должны иметь справку о диагнозе на английском языке, в которой указаны имя, фамилия, номер паспорта. Ее нужно предъявить работникам генерального секретариата гражданской защиты Греции и Национальной организации общественного здравоохранения, которые занимаются медицинской проверкой пассажиров в аэропортах.

Прибывающие также должны обязательно заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form) на сайте https://travel.gov.gr, указав свои контактные данные в Греции, за день до прибытия в страну. Подтверждение заполнения электронной формы PLF, которое автоматически отправляется в виде электронного сообщения пассажиру системой, считается необходимым проездным документом. Авиакомпании должны проверить его наличие перед посадкой пассажира, в случае нарушения они будут обязаны репатриировать пассажира за свой счет. Действующая форма PLF с QR-кодом считается необходимым документом для въезда в страну. При прилете в Грецию пассажира могут попросить в выборочном порядке сдать тест на коронавирус. В таком случае он должен будет находиться в месте временного пребывания (дом родственника или гостиница) до тех пор, пока не будет известен результат анализа.

Локдаун в Греции

В связи с действующим в Греции с 7 ноября всеобщим карантином международные авиарейсы из Греции и в Грецию не прекращаются, однако полеты внутри самой страны сведены в этот период к минимуму. Управление гражданской авиации Греции объявило, что во время локдауна действует семидневный карантин для всех пассажиров международных рейсов, прибывающих в страну. Если пассажир прибывает на более короткий срок, чем семь дней, то он будет находиться на карантине тот срок, на который он приехал. В случае обнаружения у приехавшего коронавируса он должен будет провести на карантине 14 дней.

По данным на субботу, число инфицированных коронавирусом в 11-миллионной Греции за время пандемии достигло 163 213, всего умерли 5 951. Максимум суточного прироста случаев инфицирования в стране был зафиксирован 12 ноября (3 316 случаев), после чего это число постепенно под влиянием карантинных мер снизилось и в последние дни колеблется в пределах 1,0-1,26 тыс.