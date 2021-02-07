Требованием для получения гражданства Кипра может стать владение греческим языком

НИКОСИЯ, 7 февраля. /ТАСС/. Владение базовым уровнем греческого языка, а также знание истории и культуры Кипра могут стать одними из основных критериев при рассмотрении заявок на получение паспорта гражданина Республики Кипр. Об этом сообщает в субботу на своем сайте газета Cyprus Mail , по информации которой данное требование включено в законопроект о пересмотре условий для предоставления кипрского гражданства, который внес на обсуждение парламента министр внутренних дел Никос Нурис.

Как отмечается в сообщении, предлагаемая новая норма обязывает претендента на обладание кипрским гражданством знать греческий язык на среднем уровне - В1, а также иметь представление об основных элементах современной политической и социальной реальности Республики Кипр.

Другим обязательным условием в законопроекте названо непрерывное проживание заявителя на острове в течение последних 12 месяцев перед прошением о предоставлении гражданства, а также его нахождение на Кипре на законных основаниях на протяжении 10 лет при том, что общая протяженность времени, которое он проводил в этот период на острове, не должна быть менее семи лет. При этом власти в Никосии не будут принимать в расчет периоды проживания на Кипре под международной защитой или на основании наличия студенческой визы.

Кроме того, заявитель не должен иметь судимостей или являться фигурантом возбужденного против него уголовного дела и не быть замеченным в попытках нелегального приезда на Кипр. Абсолютно обязательным условием для прошения о предоставлении гражданства является наличие у заявителя жилья на острове, а также финансовых ресурсов, которых достаточно для содержания его самого вместе с иждивенцами без помощи фондов социальной поддержки.

Эти правила не будут распространяться только на тех заявителей из числа ведущих представителей мира науки, культуры и спорта, которые способны предоставить Кипру услуги, знания и навыки, отвечающие самому высокому уровню.

Предложенный главой МВД законопроект должен пройти обсуждение в парламенте, а затем будет вынесен на утверждение Совета министров, как именуется на Кипре заседание кабмина под председательством президента Республики Кипр. Распоряжением этого совета с 1 ноября прошлого года в стране было прекращено действие программы предоставления кипрского гражданства в обмен на инвестиции в экономику острова в связи с разгоревшимся скандалом вокруг злоупотреблений при выдаче "золотых паспортов" предпринимателям с неоднозначной репутацией, чем грешили некоторые высокопоставленные кипрские чиновники.