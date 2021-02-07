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Пандемия COVID-19

Обнаружена связь между лечением плазмой и мутациями коронавируса

При этом ученые из Кембриджского университета не отметили возникновения серьезных мутаций после приема пациентом ремдесивира
© EPA-EFE/ETIENNE LAURENT

ТАСС, 7 февраля. Британские ученые назвали среди причин мутации вируса SARS-CoV-2 переливание плазмы пациентам с ослабленной иммунной системой. Об этом сообщило в субботу агентство Bloomberg со ссылкой на исследование в журнале Nature.

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Ученые из Кембриджского университета в течение 102 дней наблюдали за течением коронавирусной инфекции у пациента, получающего плазму с антителами от доноров, переболевших COVID-19. Несмотря на оказываемую помощь, пациент, чей иммунитет был ослаблен перенесенным ранее онкологическим заболеванием, умер.

Профессор микробиологии из Кембриджского института терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний Равиндра Гупта, изучавший этот случай вместе с коллегами, считает, что плазма с антителами может повлиять на вирус достаточно, чтобы заставить его мутировать. "Когда вирус имеет возможность оставаться в организме человека в течение длительного периода и размножаться, он учится бороться с иммунной системой", - отметил он.

Отмечается, что мутации коронавируса происходили после каждого переливания плазмы в спайковом белке, который отвечает за проникновение в здоровые клетки организма. При этом специалисты не отметили возникновения серьезных мутаций после приема пациентом препарата ремдесивир.

В отчете говорится, что у пациента не развился определенный вариант коронавируса, как тот, что теперь стал доминирующей формой, циркулирующей в Великобритании. "Это только показывает, что кто-то вроде него мог стать нулевым пациентом", - подчеркнул Гупта.

Авторы исследования считают, что с учетом полученных данных плазму крови людей, переболевших COVID-19, следует применять при лечении пациентов со слабым иммунитетом с осторожностью.

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ВеликобританияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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