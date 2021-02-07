На Ставрополье к 2024 году построят первый в стране подземный санаторий

ПЯТИГОРСК, 7 февраля. /ТАСС/. Первую в России подземную лечебницу на территории выработанной штольни (естественный радоновый эманаторий) на горе Бештау построят на Ставрополье к 2024 году. Там можно будет принять сухие радоновые ванны, которые помогают при сердечно-сосудистых и неврологических заболеваниях, сообщил ТАСС глава города-курорта Железноводска Евгений Моисеев.

"Один из санаториев Железноводска планирует создать естественную радоновую подземную лечебную станцию из нескольких галерей и залов на территории выработанной штольни, которая находится в непосредственной близости к маршруту будущего Кавминводского велотерренкура. НИИ Курортологии еще в 1985 году рекомендовало организовать на этой территории природный эманаторий. Губернатор Владимир Владимиров поддержал идею создания эманатория", - сказал Моисеев.

По его словам, радон будет поступать в атмосферу эманатория из почвы, трещин и вод ручьев. "Жителям и туристам станут доступны ингаляции, а также сухие радоновые ванны, которые помогут избавиться от сердечно-сосудистых, неврологических, гинекологических и других заболеваний. У проекта эманатория нет аналогов на территории России. Таких объектов всего пять в Европе - в Австрии, Франции и три грота в Италии", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что начать строительство планируют в 2021 году, а закончить к 2024 году. Санаторий-грот будет рассчитан почти на 18,7 тыс. сеансов в год.

По данным пресс-службы городской администрации, с 1949 года на горе Бештау производилась разработка урановых месторождений - было проложено более 200 км штолен. Штольня № 31 была открыта для разработки в 1954 году и законсервирована в 1975 году.

"Федеральное государственное бюджетное учреждение "Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии Федерального медико-биологического агентства", являющееся старейшим научным учреждением России в области отечественной курортной науки, по итогам проведенных исследований, выявило в штольнях горы Бештау лечебные концентрации радона. Еще в 1985 году НИИ рекомендовало организовать там естественный радиоэманаторий, используя штольню № 31 как наиболее перспективную. Организация первого в России естественного радоэманатория открывает широкую перспективу внедрения в курортную практику высокоэффективных средств радонотерапии, определяя тем самым уникальность вновь создаваемого курорта", - говорится в сообщении пресс-службы.