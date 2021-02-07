В Сочи до конца года планируют получить потомство от двух пар переднеазиатских леопардов

СОЧИ, 7 февраля. /ТАСС/. Сочинский центр восстановления леопарда на Кавказе в рамках программы реинтродукции в этом году планирует получить потомство от двух пар переднеазиатских леопардов, сообщил ТАСС замдиректора Сочинского национального парка, руководитель Центра восстановления леопарда на Кавказе Умар Семенов.

"Сейчас в Центре восстановления леопарда на Кавказе Сочинского нацпарка сложились четыре пары, из которых в минувшем году уже принесли приплод две. У первой - диких хищников Алоуса и Чери - родилось два котенка, обе самки. У второй пары из Лиссабонского зоопарка - Задига и Андреа - родился один котенок, самец. В этом году планируется получить потомство от третьей пары - Филой и Шивы - и четвертой - Симбада и Олимпии", - сказал он.

Четвертая пара хищников в Сочинском центре считается самой проблемной, поскольку у самки Олимпии ампутирована передняя нога и она сильно хромает, а у самца Симбада нет опыта спаривания. Опыт формирования пары с участием самки с дефектами конечностей специалисты Сочинского центра уже приобрели и рассчитывают на положительный результат и на этот раз, пояснил собеседник агентства.

"Я работаю с леопардами уже больше десяти лет и могу сказать, что никогда и ничего с ними не проходит гладко. Они всегда нас держат в напряжении, и надо быть готовым к любым сюрпризам. Надо считаться с особенностями характера каждой особи и тщательно планировать свои мероприятии с их участием, иначе ошибки неизбежны", - добавил ученый.

Ранее у прибывших из шведского зоопарка Nordens Ark самца Филу и самки Шива закончился период адаптации к новым условиям и вольерам, хищников полностью перевели в режим содержания Центра восстановления леопарда на Кавказе. Теперь они будут жить по совершенно новым правилам, и главным событием в их жизни в Центре будет включение в рацион живого корма. Это пара никогда прежде в жизни не охотилась, тем не менее уже на третий-четвертый раз демонстрирует искусное умение самостоятельно добывать себе пищу.

Программа восстановления популяции леопарда

До середины XX века леопард был широко распространен на Кавказе, он занимал практически все горные территории. Однако к 1950-м годам его численность резко сократилась. Во многих районах животное было полностью уничтожено по вине человека.

Программа по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе реализуется Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, Северо-Осетинского заповедника, Национального парка "Алания", Всемирного фонда дикой природы (WWF) России, Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова Российской академии наук (ИПЭЭ РАН), Института экологии горных территорий им. А. К. Темботова РАН, Московского зоопарка, при содействии Международного союза охраны природы (МСОП) и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА). Финансовую поддержку мониторинга переднеазиатского леопарда на Кавказе осуществляет банк ВТБ. В Северной Осетии финансовую поддержку программы восстановления популяции оказывает компания "Русгидро".