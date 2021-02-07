Вирусологи рассказали, когда в России могут ослабить масочный режим

ТАСС, 7 февраля. Масочный режим может быть ослаблен в России уже к концу весны, если будут соблюдены некоторые факторы. Об этом в воскресенье сообщает РБК со ссылкой на мнение ряда ученых.

Кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева назвала среди факторов, обязательных для снятия масочного режима, наличие коллективного иммунитета и вакцинацию. "Количество заболевших должно резко снизиться. Если рассматривать прошлый год - в конце весны как раз пошла на спад заболеваемость, летом было относительно спокойно, поэтому может быть к концу весны от масок действительно получится отказаться. У любой инфекции есть сезоны, скорее всего к лету пойдет резкий спад. Но пока еще многое непонятно, посмотрим, что будет", - сказала она.

Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский подчеркнул, что в настоящий момент ситуация с заболеваемостью коронавирусом является неплохой и отметил, что у россиян есть шанс избежать типичной для весны вспышки ОРВИ. Он объяснил это ношением масок и тенденцией людей самоизолироваться. "Если текущая ситуация будет сохраняться, то можно говорить о том, что летом ограничат или вообще снимут антиковидные меры", - считает Аграновский.

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предположил, что ограничения могут быть сняты еще раньше - в апреле-мае. Он также отметил эффективность масок как против коронавирусной инфекции, так и ОРВИ.

РБК также приводит мнение директора Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Ларисы Попович, которая полагает, что сложно прогнозировать сценарии развития респираторной инфекции зимой. Она отметила, что большинство субъектов РФ демонстрируют разную динамику заболеваемости в зависимости от аккуратности населения и ношения масок.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 105,4 млн человек, более 2,2 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 951 233 случая заражения, выздоровели 3 436 326 человек, умерли 76 229. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.