Пассажиры задержанного поезда в Забайкалье получают горячее питание и помощь медиков

ТАСС, 7 февраля. Пассажирам поезда, который задерживается в Забайкалье из-за схода вагонов грузового поезда организовано горячее питание и медико-психологическая помощь. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.

"На станцию Могоча прибыл пассажирский поезд № 061Э Владивосток - Москва. На месте работает бригада скорой медицинской помощи, пассажирам оказывается медико-психологическая помощь. Железнодорожной торговой компанией организовано горячее питание", - сказали в пресс-службе.

По информации МЧС, в ночь на 7 февраля на железнодорожной станции Нанагры 6737 км Забайкальской железной дороги в Могочинском районе Забайкальского края сошли вагоны с углем грузового поезда по маршруту "Челутай - Ванино". Пострадавших в результате происшествия нет, движение остановлено. Всего к восстановительным работам привлечено 274 человека и 41 единица техники.

"В Главном управлении МЧС России по Забайкальскому краю работает оперативный штаб", - добавили в пресс-службе.

Как ранее сообщала пресс-служба ГУ МЧС России по Забайкальскому краю, из-за инцидента ожидается задержка четырех пассажирских поездов: № 061Э Владивосток - Москва, № 391 Благовещенск - Чита, № 001Э Владивосток - Москва, № 002 Москва - Владивосток.