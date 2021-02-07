Коэффициент распространения коронавируса в Москве вырос до максимума с 17 января

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в воскресенье увеличился до 0,96. В Москве показатель вырос сразу до 1,11 - максимум с 17 января, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

Коэффициент оказался ниже единицы в семи из десяти регионов с наибольшим числом заболевших. В Нижегородской области он составил 1,01, в Иркутской - ровно 1.

В Архангельской и Воронежской областях показатель равен 0,99, в Ростовской - 0,98, в Свердловской - 0,96. В Красноярском крае он опустился до 0,92, что для региона является минимальным значением с начала августа. В Подмосковье коэффициент также равен 0,92, в Санкт-Петербурге - 0,74.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.