В России за неделю выявили минимум заразившихся коронавирусом с октября

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в России за неделю возросло на 116 842. Это минимум с середины октября, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

В последний раз меньше заразившихся за семь дней в стране выявляли с 19 по 25 октября - тогда стало известно о 114 543 заболевших.

В Москве с 1 по 7 февраля подтвердили 13 652 новых случая против 16 946 неделей ранее. Таким образом, прирост числа инфицированных в столице оказался минимальным с конца сентября.

Выздоровели за последние семь дней 156 206 россиян. Доля уже вылечившихся пациентов быстро растет: если в прошлое воскресенье она составляла 85,7%, то в это - уже 87,1%.

Число выздоравливающих уже почти две недели превышает количество выявляемых случаев, и количество болеющих в данный момент россиян быстро сокращается. За неделю оно уменьшилось сразу на 42 843, до 434 410 - минимума с 9 ноября.

Смертность из-за новой инфекции постепенно снижается: если с 25 по 31 января штаб сообщал о 3 720 умерших, то 1 по 7 февраля - о 3 479. При этом показатель летальности на фоне спада заболеваемости за семь дней вырос с 1,9% до 1,93%, свидетельствуют подсчеты ТАСС.