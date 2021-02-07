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Аэропорт Краснодара возобновил работу

Рейсы задерживались из-за снегопада

КРАСНОДАР, 7 февраля. /ТАСС/. Аэропорт Краснодара, приостановивший работу из-за снегопада, возобновил с 11:00 прием и отправку рейсов, сообщила пресс-служба аэроузла.

Аэропорт был закрыт вечером 6 февраля из-за циклона, велась расчистка взлетной полосы и рулежных дорожек.

"С 11:00 аэродром начинает прием и выпуск воздушных судов. Полоса расчищена. Аэропорт Краснодара возобновляет обслуживание рейсов", - говорится в сообщении.

Снегопад стал причиной задержки 17 рейсов в аэропорту Краснодара, два рейса отменились, четыре самолета находились на запасном аэродроме, в залах ожидания оставались порядка 750 пассажиров, представители аэропорта обеспечивали их напитками и горячим питанием.

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