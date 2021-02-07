Более 3 тыс. заявок выполнили столичные волонтеры акции #МыВместе с начала года

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Волонтеры акции #МыВместе выполнили более 3 тыс. заявок от москвичей с начала нынешнего года. Добровольцы доставили 1,3 тонны продуктов и свыше 1,2 тыс. упаковок лекарств, сообщается в воскресенье на официальном сайте мэра Москвы.

"В этом году волонтеры акции #МыВместе продолжили помогать горожанам, соблюдающим домашний режим. Начиная с 2 января они развозили продукты питания и медикаменты, поздравляли с праздниками москвичей и медицинских работников. Всего с начала года волонтеры выполнили более 3 тыс. заявок", - говорится в сообщении.

Так, в январе добровольцы доставили москвичам более 710 кг овощей, 420 кг фруктов, свыше 360 кг мяса и рыбы, а также больше 320 упаковок сладостей к чаю. Кроме этого, волонтеры 193 раза посетили медицинские учреждения для получения рецептов на лекарства и привезли заявителям более 1,2 тыс. упаковок лекарств.

Марафон взаимопомощи в столице начался в конце марта 2020 года. Летом, когда были сняты основные ограничения, акция была временно приостановлена, но в связи с ухудшением эпидемической обстановки в городе ее вновь возобновили 28 сентября. В прошлом году в акции приняли участие свыше 23 тыс. человек, которые выполнили более 45 тыс. заявок.

Оставить заявку и стать волонтером акции #МыВместе может любой житель Москвы в возрасте от 18 до 49 лет. Для этого необходимо зайти на портал мывместе.мосволонтер.рф и выбрать раздел "Стать волонтером". Все добровольцы акции проходят первичное дистанционное обучение, а затем очный инструктаж в штабе акции #МыВместе на базе флагманского центра "Мосволонтер" по адресу: улица Тверская, дом 9.