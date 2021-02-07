В Саратове из-за мороза 8 февраля отменяются занятия в школах для первых-шестых классов

САРАТОВ, 7 февраля. /ТАСС/. Занятия для учащихся с первого по шестой класс в школах Саратова отменятся восьмого февраля из-за мороза, сообщила в воскресенье мэрия в Тelegram-канале.

"8 февраля 2021 года отменяются занятия для учащихся первых-шестых классов только первой смены школ города Саратова", - говорится в сообщении.

МЧС предупредило о неблагоприятных метеорологических явлениях в ночные и утренние часы в понедельник, объявлен желтый уровень опасности. Местами по области ожидается мороз с минимальной температурой воздуха до минус 27 градусов, усиление ветра до 17 м/с, гололедица.