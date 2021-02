Гая Ричи раскритиковали в Британии за получение госсредств на поддержку бизнеса

ЛОНДОН, 7 февраля. ТАСС/. Британский режиссер Гай Ричи стал объектом критики со стороны некоторых парламентариев королевства после того, как его компания Fatboy Pub Company, владеющая пабами и ресторанами в Лондоне, обратилась к правительству с просьбой выделить средства на поддержку бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Об этом в воскресенье сообщила газета The Sun.

По данным издания, Ричи подал властям заявление с просьбой о выделении финансовой помощи еще в конце прошлого года с тем, чтобы получить средства для выплаты заработной платы сотрудникам Fatboy Pub Company на фоне убытков компании, которые составляли £457 тыс. ($627 тыс.). "Глобальная пандемия коронавируса и выход Великобритании из Европейского союза, вероятно, сильно повлияли на весь бизнес. Государственная помощь необходима компании, чтобы оставаться финансово устойчивой", - приводит газета выдержки из обращения Fatboy Pub Company.

Член Палаты общин британского парламента от правящей Консервативной партии Полин Лэтем раскритиковала этот поступок режиссера. "Когда программа помощи предприятиям была запущена, подразумевалось, что правительство будет выплачивать часть зарплаты сотрудникам компаний малого и среднего бизнеса, а не выделять деньги знаменитостям, у которых на счетах миллионы. Это противоречит духу разработанной программы", - подчеркнула депутат.

Газета также указала, что к декабрю прошлого года всего более 740 тыс. компаний воспользовались правительственной схемой, предполагающей выплату до 80% от размера зарплаты людям, которые из-за карантина были отправлены в принудительные отпуска. Среди них, согласно информации The Sun, были предприятия, принадлежащие знаменитым рестораторам Джейми Оливеру и Гордону Рамзи, что вызвало возмущение у части общества. Издание напомнило, что ранее за такого рода помощью к правительству обращалась певица и модный дизайнер Виктория Бекхэм, однако после критики она отозвала соответствующую просьбу.

52-летний Гай Ричи, родившийся в Хатфилде на востоке Англии, является одним из самых известных современных британских режиссеров. К настоящему времени он снял 11 полнометражных фильмов, включая "Карты, деньги, два ствола" (Lock, Stock and Two Smoking Barrels, 1998 год), "Большой куш" (Snatch, 2000 год) и "Джентльмены" (The Gentlemen, 2019 год). Газета The Sun оценивает состояние режиссера примерно в £110 млн ($150 млн).