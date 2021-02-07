Под Калининградом почтили память солдат, погибших в боях за Тиренберг в 1945 году

КАЛИНИНГРАД, 7 февраля. /ТАСС/. Память воинов-мотоциклистов второго гвардейского мотоциклетного полка, военнослужащих 271-го спецбатальона амфибий и контрразведчиков "СМЕРШ" 91-й гвардейской стрелковой дивизии, павших в боях за ныне несуществующий поселок Тиренберг в феврале 1945 года, почтили у мемориала, увековечившего подвиг красноармейцев близ поселка Шатрово в Калининградской области. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба областного правительства.

"Мероприятие прошло в воскресенье, 7 февраля, у мемориала воинам-мотоциклистам, установленного около поселка Шатрово Зеленоградского городского округа", - говорится в сообщении пресс-службы.

Участники митинга памяти вспомнили события, которые происходили в этих местах 76 лет назад. Тогда 91-я гвардейская стрелковая дивизия и приданные ей части прорвали оборону противника, заняв поселки Тиренберг (ныне не существует) и Гермау (ныне поселок Русское). Затем они вышли к побережью Балтийского моря южнее Пальмникена (ныне Янтарный), отрезав пути отхода к Кенигсбергу (ныне Калининград) немецким частям, находящимся в северной части Земландского полуострова. Немецкие части контратаковали и окружили советские части. Оказавшись в окружении, воины 2-го гвардейского мотоциклетного полка совместно с амфибийцам и СМЕРШевцами организовали оборону в районе поселка Тиренберг и смогли сдержать превосходившие силы противника.

Бойцы держали оборону четверо суток. В боях погиб командир мотоциклетного полка подполковник Матвей Купин. "Тогда, в 1945 году, в жестоких боях здесь погибло свыше 200 бойцов и офицеров Красной Армии. Сегодня мы склоняем головы в память о павших героях", - сказал на памятной церемонии руководитель аппарата правительства области Алексей Родин.

Мемориал, где прошла церемония, возведен на месте бывшего селения Тиренберг. Композиция состоит из четырех камней на специальной площадке. На трех камнях размещены мемориальные плиты с указанием подразделений, участвовавших в боях в Тиренберге. На четвертом - информация о событиях 1945 года в тех местах. Участники митинга возложили венки и цветы к мемориалу, почтили память погибших минутой молчания.