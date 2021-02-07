Группа экспертов ВОЗ собрала "важные улики", касающиеся рынка в Ухане и коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /ТАСС/. Международная группа специалистов под руководством Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во время работы в Китае получила важные сведения, касающиеся рынка морепродуктов в Ухане и нового коронавируса. Об этом сообщил журналистам агентства Bloomberg один из членов группы - британский зоолог Питер Дасзак, возглавляющий неправительственную экологическую организацию EcoHealth Alliance.

По его словам, были собраны "важные улики" о том, какую роль сыграл указанный рынок в распространении инфекции. По словам Дасзака, который находится в Китае, информация будет опубликована до 10 февраля. Зоолог отметил, что члены группы встретились с китайскими специалистами, посетили ряд исследовательских центров, а также другие места. Как добавил Дасзак, были получены "некоторые настоящие улики относительно произошедшего".

Специалист отметил, что члены группы в настоящее время сопоставляют полученные данные. "Мы намерены собрать все вместе и понять, о чем это свидетельствует", - пояснил он. По словам Дасзака, рынок, о котором идет речь, "по-прежнему почти нетронут", "люди покидали его в спешке". Эксперты, в частности, изучили оставленные на рынке вещи.

Специалист выразил надежду на то, что "это начало глубокого понимания того, что произошло". "Вся суть именно в этом - попытаться понять, почему возникают такие явления, чтобы мы не сталкивались постоянно с мировыми экономическими кризисами и ужасающей смертностью, пока ждем вакцин", - отметил Дасзак.

Зоолог констатировал, что "следует рассмотреть весь спектр ключевых направлений в расследовании". По его словам, китайские специалисты "занимались этим в течение последних нескольких месяцев". Как отметил Дасзак, работа группы велась совместно с китайской стороной.

"Каждый день мы встречались с ними и знакомились с информацией, новыми сведениями. Потом мы говорили, что хотим отправиться в наиболее важные места", - пояснил специалист. "Они попросили список. Мы представили им предложения относительно того, куда нам следует отправиться и с кем встретиться. Мы побывали во всех местах, указанных в списке, они по-настоящему проявили открытость в этом", - добавил Дасзак.

О группе экспертов ВОЗ

Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для изучения происхождения коронавируса нового типа 14 января. После приезда они были помещены на двухнедельный карантин, во время которого проводили консультации по видеосвязи со своими китайскими коллегами.

Ранее в ВОЗ неоднократно заявляли, что поиски источника первого заражения коронавирусом нужно начинать с Уханя. Летом 2020 года КНР посетили два эксперта с целью подготовки основной миссии. Результатом этой поездки стала выработка специалистами организации и Китая документа "об исследованиях и программе деятельности международной группы под руководством ВОЗ".