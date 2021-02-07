Жириновский предложил номинировать на Нобелевскую премию создателей вакцины "Спутник V"

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в воскресенье предложил наградить создателей вакцины от коронавируса "Спутник V" Государственной премией РФ, а также номинировать их на Нобелевскую премию в области медицины.

Эффективность и безопасность "Спутника V". Что известно о российских вакцинах

"Создание вакцины "Спутник V" - эпохальное событие. Предлагаю наградить создателей вакцины Государственной премией 12 июня в Кремле. Также номинировать на Нобелевскую премию в области медицины", - написал Жириновский на своей странице в Twitter.

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. "Спутник V" является векторной вакциной на основе аденовируса человека.

Ранее медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования вакцины "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. Эффективность препарата составляет 91,6%, среди добровольцев старше 60 лет - 91,8%. Антитела к коронавирусу после вакцинации "Спутником V" были обнаружены у 98% добровольцев. Клеточный иммунитет был выявлен у всех участников испытаний.