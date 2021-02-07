В Чечне начала работать первая выездная бригада вакцинации против коронавируса

ГРОЗНЫЙ, 7 февраля. /ТАСС/. Первая выездная бригада вакцинации против новой коронавирусной инфекции начала работу в Чечне в селе Чечен-Аул. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения региона Эльхан Сулейманов.

"В Чеченской Республике прошла первая выездная вакцинация против новой коронавирусной инфекции в селе Чечен-Аул. Выездная бригада врачебной амбулатории предоставила возможность пройти вакцинацию для всех желающих жителей села, которые по различным причинам не могут посетить поликлинику по месту жительства. Она организована с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм", - отметил глава ведомства.

По его словам, в настоящее время в республике развернуты 25 центров вакцинации на базе медучреждений. "На сегодняшний день более 5 тыс. человек уже прошли вакцинацию против коронавируса. Вакцинация выездными бригадами проводится без предварительной записи для лиц старше 18 лет. Желающему привиться с собой необходимо иметь паспорт и полис ОМС", - рассказал Сулейманов.

По последним данным, в Чеченской Республике выявлено 10 989 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 10 099 человек выздоровели, 108 умерли.