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Более 10 человек вышли на акцию у посольства Белоруссии в Москве, несмотря на мороз

Они держат в руках плакаты и бело-красно-белые флаги
© Артем Попов/ТАСС

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Более 10 демонстрантов пришли в воскресенье на очередную акцию у здания посольства Белоруссии в Москве, несмотря на морозную погоду, передает корреспондент ТАСС.

Несогласные с итогами выборов президента республики, прошедших в августе 2020, в течение полугода по воскресеньям проводят демонстрации напротив здания диппредставительства на улице Маросейка. Участники акции вновь выстроились в так называемую цепь солидарности, они ведут себя мирно и не скандируют политических лозунгов.

Манифестанты держат в руках плакаты и бело-красно-белые флаги, ставшие символом белорусской оппозиции. Некоторые протестующие одеты в теплые накидки тех же цветов.

В настоящее время сотрудников правоохранительных органов поблизости не наблюдается. Обстановка рядом с посольством по состоянию на 21:00 мск остается спокойной.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победу с 80,10% голосов одержал Александр Лукашенко, а второе место с 10,12% голосов заняла Светлана Тихановская, считавшаяся его основным соперником. На этом фоне в стране начались и продолжаются акции протеста несогласных с итогами голосования.

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