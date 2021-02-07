WP: британский штамм коронавируса стремительно распространяется в США

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Британский штамм коронавируса стремительно распространяется по территории США. Об этом говорится в еще не опубликованном научном исследовании, выдержки из которого приводит в воскресенье газета The Washington Post .

По мнению ученых, темпы распространения в стране британского штамма опережают на 35% - 45% аналогичные показатели других мутаций заболевания. Авторы работы отмечают, что появившийся в Великобритании так называемый вариант B.1.1.7 более заразный и также может приводить к большему количеству летальных исходов. Они призывают американское правительство принять меры по борьбе с этим штаммом. "Наше исследование показывает, что США движутся по такой же траектории, что и другие страны, где B.1.1.7 быстро стал доминирующим вариантом SARS-CoV-2, что требует немедленных и решительных действий для сведения к минимуму уровня заболеваемости и смертности от COVID-19", - отмечается в исследовании.

При этом специалисты отмечают, что защитные маски и социальное дистанцирование будут продолжать ограничивать его распространение, а разработанные за последнее время вакцины также эффективны против этого штамма. Ученые подчеркивают, что наибольшее количество случаев заболевания этим штаммом выявлено в штате Флорида.

По мнению экспертов, вирус при таком высоком уровне распространения в США и во всем мире продолжит мутировать, реагируя на различные методы лечения. В связи с этим они подчеркивают необходимость масштабной вакцинации населения.

Британский штамм коронавируса был впервые выявлен в сентябре прошлого года, однако привлек пристальное внимание экспертов лишь в декабре, когда начал становиться доминирующим в Англии. Согласно предварительным оценкам экспертов, он может быть до 70% более заразным, чем ранее встречавшиеся в стране генетические варианты вируса, а его летальность может быть выше на 30%.