Россия возобновила авиасообщение с Грецией и Сингапуром

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Россия с понедельника формально возобновляет на взаимной основе регулярное авиасообщение с Грецией и Сингапуром, прерванное в прошлом году на фоне пандемии, данное решение было принято оперативным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией в конце января. Авиакомпании смогут выполнять по два регулярных рейса в неделю по маршруту Москва - Афины, а компании России и Республики Сингапур - по три рейса в неделю между Москвой и Сингапуром.

На данный момент ни одна российская авиакомпания публично не сообщала о возобновлении регулярных рейсов в Афины или в Сингапур. При этом аэропорт Домодедово сообщил, что Singapore Airlines возобновила рейсы с частотой раз в неделю.

Власти Греции продлили до 22 февраля разрешение на въезд в страну до 500 россиян в неделю при наличии у них отрицательного теста на коронавирус, ваучера с подтверждением брони номера в гостинице, также россиянам придется пройти семидневный карантин. Что касается Сингапура, то на данный момент в страну могут въехать только иностранцы, имеющие вид на жительство или разрешение на долгосрочное пребывание в стране (рабочая и студенческая визы, разрешение на пребывание для члена семьи и прочее). Более того, с 1 февраля въезжающие в страну иностранцы должны иметь медстраховку от коронавируса с минимальной суммой покрытия $22,5 тыс.

Кроме того, с 8 февраля Россия возобновляет международное авиасообщение из Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска. До этого момента международные рейсы можно было выполнять из Самары, Владивостока, Грозного, Красноярска, Казани, Калининграда, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга и Москвы.

О поэтапном возобновлении авиасообщения

В марте 2020 года РФ на фоне пандемии коронавируса приостановила все коммерческие пассажирские рейсы за рубеж. Перевозчики продолжили выполнять только вывозные рейсы для возвращения россиян из-за границы и отправки иностранцев на родину. Вывозные рейсы РФ отменила в сентябре, сейчас авиаперевозчики могут выполнять грузопассажирские перевозки за рубеж, для пассажиров этих рейсов действуют ограничения в зависимости от страны прилета.

С лета прошлого года РФ частично возобновила полеты в ряд государств: Белоруссию, Казахстан, Катар, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Турцию, Великобританию, Швейцарию, Танзанию, Сербию, Финляндию, Японию, на Мальдивы и Кубу. Также было формально возобновлено авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Эфиопией и Сейшелами, однако пока ни одна из авиакомпаний РФ не объявила о начале полетов в эти страны. Кроме того, в декабре РФ временно приостановила авиасообщение с Великобританией из-за выявленного там нового штамма коронавируса. С 15 февраля планируется возобновить авиасообщение с Арменией и Азербайджаном.