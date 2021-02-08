Минздрав составил новые рекомендации по профилактике и лечению COVID-19

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Препараты фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорохин, интерферон-альфа могут быть использованы при лечении заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией, следует из новой версии временных методических рекомендаций Минздрава России по профилактике и лечению COVID-19, опубликованных в понедельник.

"В настоящее время следует выделить несколько препаратов, которые могут быть использованы при лечении COVID-19. К ним относятся препараты фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорохин, интерферон-альфа. Для некоторых препаратов имеющиеся на сегодня сведения о результатах терапии не позволяют сделать однозначный вывод об их эффективности или неэффективности, в связи с чем их применение допустимо по решению врачебной комиссии в установленном порядке, в случае если потенциальная польза для пациента превысит риск их применения", - говорится в рекомендациях.

При этом отмечается, что результаты клинического исследования по оценке эффективности и безопасности фавипиравира позволяют разрешить применение препарата не только в стационаре, но и в амбулаторных условиях. "Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), возможно назначение препаратов с предполагаемой этиотропной эффективностью "off-label" (то есть применение с медицинской целью не соответствует инструкции по медицинскому применению), при этом их назначение должно соответствовать этическим нормам, рекомендованным ВОЗ", - следует из документа.

Мутации коронавируса

В рекомендациях также отмечается, что данных о связи различных мутаций нового коронавируса с тяжестью течения COVID-19, их влиянии на эффективность существующих тест-систем и вакцин в настоящее время нет.

"Большинство зарегистрированных мутаций SARS-CoV-2 не имеют функционального значения. В настоящее время нет данных о связи мутаций в геноме SARS-CoV-2 с тяжестью и прогнозом течения COVID-19, а также их влиянии на чувствительность и специфичность диагностических наборов реагентов и эффективность вакцин", - сказано в документе.

Исследования свойств нового британского штамма продолжаются, однако к настоящему времени нет сведений о более тяжелом течении или более высокой летальности при коронавирусной инфекции, вызванной данным вариантом вируса, следует из текста рекомендаций Минздрава.

"Появление мутаций является типичным для РНК-содержащих вирусов. Анализ различных линий циркулирующих штаммов SARS-CoV-2 в начале мая 2020 года показал, что их разнообразие внутри отдельных стран постепенно снижается, вероятно, из-за исчезновения некоторых вирусных линий и быстрого распространения других (доминирующих) линий", - говорится в рекомендациях.

Об обнаружении новых штаммов коронавируса в Великобритании и ЮАР стало известно 14 и 21 декабря 2020 года соответственно. По мнению ряда ученых, оба новых возбудителя являются более заразными и агрессивными. По данным Всемирной организации здравоохранения, британский и южноафриканский штаммы не взаимосвязаны.

Поражение почек

Поражение почек является наиболее частым вариантом нелегочного поражения коронавирусом в связи с наличием ангиотензин-превращающего фермента 2 (АПФ2) в органе. Острое повреждение почек (ОПП) увеличивает риск летального исхода при COVID-19, следует из рекомендаций Минздрава.

"По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждый девятый человек в мире имеет хроническую болезнь почек (ХБП), данная проблема приобретает уровень неинфекционной эпидемии. <...> Частота ОПП варьирует в пределах от 5,1 до 27% случаев и является самостоятельным независимым фактором риска летального исхода, увеличивая его вероятность в 1,9-4,4 раза в зависимости от стадии. Данное осложнение наблюдается у 68% пациентов с острым респираторным дистресс-синдромом", - говорится в рекомендациях.

Отмечается также, что при потребности пациентам в искусственной вентиляции легких вероятность острого повреждения почек возрастает в 10,7 раз, а имеющееся исходное заболевание почек на фоне интоксикационного синдрома, вызванного COVID-19, может ускорить прогрессирование почечной недостаточности.

Дефицит фолиевой кислоты

В ведомстве также сообщили, что специалисты изучают возможную связь между дефицитом фолиевой кислоты и развитием осложнений COVID-19 со стороны сердечно-сосудистой системы.

"Изучается возможная связь между дефицитом фолиевой кислоты, гипергомоцистеинемией и развитием осложнений COVID-19 со стороны сердечнососудистой системы, а также значение их коррекции препаратами, содержащими фолиевую кислоту, в лечении новой коронавирусной инфекции", - следует из текста рекомендаций.

Первые симптомы инфекции

Одышка при заражении новой коронавирусной инфекцией наблюдается в 30% случаев, при этом в наиболее тяжелой форме она развивается к 6-8 дню после инфицирования.

"Инкубационный период [коронавируса] составляет от 2 до 14 суток, в среднем 5-7 суток. Для COVID-19 характерно наличие клинических симптомов ОРВИ: повышение температуры тела (> 90%); кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) в 80% случаев; одышка (30%); утомляемость (40%); ощущение заложенности в грудной клетке (> 20%). Также могут отмечаться боль в горле, насморк, снижение обоняния и вкуса, признаки конъюнктивита. Наиболее тяжелая одышка развивается к 6-8 дню от момента инфицирования", - следует из данных Минздрава.

Также установлено, что среди первых симптомов коронавирусной инфекции могут быть миалгия (боль в мышцах - прим. ТАСС) (11%), спутанность сознания (9%), головные боли (8%), кровохарканье (2-3%), диарея (3%), тошнота, рвота, сердцебиение. "Данные симптомы в дебюте инфекции могут наблюдаться и при отсутствии повышения температуры тела", - следует из рекомендаций.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 3 967 281 случай заражения, выздоровели 3 456 210 человек, умер 76 661. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.