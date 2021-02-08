Мосгорсуд рассмотрит жалобу на административный арест главреда "Медиазоны" Смирнова

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник рассмотрит апелляционную жалобу на административный арест главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова, который помещен под стражу на 25 суток за повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия.

Заседание суда по апелляции на арест журналиста пройдет без присутствия прессы, поскольку в столичных судах пока не сняты ограничения на посещение процессов слушателями, которые были введены в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что Тверской суд Москвы признал Смирнова виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания или митинга") и назначил ему наказание в виде административного ареста на 25 суток.

Главред "Медиазоны" был задержан 30 января. По данным защиты, суть претензий правоохранителей заключалась в том, что 20 января Смирнов перепостил в Twitter чью-то шутку, в которой отмечалось его сходство с лидером панк-группы "Тараканы" Дмитрием Спириным, который ранее поддержал штаб Алексея Навального. В этом посте указывалась дата и место проведения несанкционированной акции протеста. Журналист был доставлен в Тверской отдел полиции Москвы, но в тот же день отпущен под обязательство о явке.

С требованием "проверить законность и обоснованность привлечения к ответственности" Сергея Смирнова к органам правопорядка обратился Союз журналистов России. Решение суда вызвало резкую реакцию в журналистском сообществе. После решения об аресте журналиста на 25 суток освободить его из-под стражи призвали представители ряда СМИ, включая "Новую газету", радиостанцию "Эхо Москвы", интернет-издания "Медуза", "Адвокатская улица" и журнал "Сноб".

Из-за нехватки мест в спецприемнике Смирнова поместили в Центр временного содержания иностранных граждан в деревне Сахарово. После этого в соцсетях появились фотографии, на которых было видно, что он содержится в переполненной камере. Но вскоре Смирнова посетили члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы и не выявили перелимита, сообщив, что он содержится в четырехместной камере с тремя соседями.