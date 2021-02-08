В Минздраве не исключили возможность внутриутробного заражения коронавирусом

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Новый коронавирус, вероятно, может поражать плаценту матери, поэтому не исключена возможность внутриутробного инфицирования плода. Об этом говорится в новой версии временных методических рекомендаций по профилактике и лечению COVID-19 Минздрава России, опубликованных в понедельник.

"Весьма вероятны и прямые вирусные поражения плаценты, в единичных наблюдениях показана возможность внутриутробного инфицирования, клиническое значение которого требует дальнейшего изучения", - следует из документа.

Отмечается, что коронавирусная инфекция также влияет на кишечник, головной мозг, сердце, поджелудочную железу, почки, селезенку. "Отмечены тяжелые поражения микроциркуляторного русла в связи с развитием ДВС (синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания, нарушение свертываемости крови вследствие повышенного тромбообразования - прим. ТАСС), которые оказались наиболее выраженными в легких и почках. Описаны типичные для COVID-19 кожные проявления - от геморрагического синдрома до высыпаний различного вида, патогенез которых не ясен. Есть данные, что SARS CoV-2 способен активировать предшествующие хронические инфекционные процессы", - сказано в рекомендациях.

25 января Минздрав РФ опубликовал методические рекомендации по организации оказания медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным при COVID-19, в которых указывалось, что убедительных доказательств вертикальный передачи новой коронавирусной инфекции от беременной к ее ребенку пока нет. Кроме того, нет достоверных данных о передаче вируса с грудным молоком.